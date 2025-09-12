Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин

Фото: ТАСС/Игорь Уткин, Виталий Белоусов

Тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта Андрей Чемеркин ушел из жизни в возрасте 53 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России.

Там выразили искренние соболезнования родственникам спортсмена. При этом в федерации не раскрыли причины смерти тяжелоатлета.

Чемеркин родился 17 февраля 1972 года в Ставропольском крае. Сперва он занимался легкой атлетикой, а с 14 лет – штангой. Спустя время спортсмен увлекся футболом и, чтобы нарастить мышцы, начал посещать спортзал с тяжелоатлетическими снарядами.

В 1996 году Чемеркин поехал в Атланту на Олимпиаду. На Играх тяжелоатлет завоевал золото в супертяжелом весе. После этого турнира спортсмен был награжден орденом Мужества. Также он установил 8 рекордов мира. Кроме того, его 3 рекорда России превышали мировые рекорды.

На Олимпиаде 2000 года в Сиднее тяжелоатлет занял четвертое место. Но после завершения Игр завоевавший бронзу спортсмен из Армении Ашот Даниэлян был уличен в допинге, поэтому медаль перешла к Чемеркину.

Перед Олимпиадой 2004 года в Афинах Чемеркин безуспешно пытался отобраться в состав сборной России, после чего принял решение завершить карьеру. Затем он занимался общественной деятельностью, ведя пропаганду спортивного образа среди молодежи.

На счету спортсмена четыре золота, серебро и две бронзы чемпионатов мира, два золота и два серебра чемпионатов Европы. У Чемеркина остались дочь Ксения и сыновья Иван и Игнат, которые тоже занимаются тяжелой атлетикой.

