19 августа, 12:49

Умер бывший главный тренер ХК "Торос" Константин Полозов

Фото: телеграм-канал "Торос | Хоккейный Клуб | Нефтекамск"

Советский и российский хоккеист, а также тренер Константин Полозов умер на 60-м году жизни. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу клуба "Салават Юлаев", за который ранее выступал спортсмен.

Причина смерти Полозова не раскрывается.

Свою карьеру в хоккее спортсмен начал в 1983 году. Тогда он впервые вышел в основном составе "Салавата Юлаева". Воспитанник уфимского клуба на протяжении 15 сезонов играл за данную команду и за этот период забросил 173 шайбы. Он трижды становился бронзовым призером чемпионата России.

В составе сборной СССР Полозов выиграл чемпионат Европы среди юниоров 1984 года. После завершения спортивной карьеры он тренировал вторую команду "Салавата Юлаева" и возглавлял клуб Молодежной хоккейной лиги "Толпар".

В январе 2015 года он был назначен тренером нефтекамского "Тороса", с которым выиграл Кубок Братины (ныне Кубок Петрова, который вручается победителю чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). – Прим. ред.).

