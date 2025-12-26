26 декабря, 23:59Транспорт
Движение транспорта ограничат на 2-й Леснорядской улице с 5 января
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Движение транспорта ограничат на улице 2-я Леснорядская с 5 января до 30 марта 2026 года, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Ограничения связаны с проведением строительных работ, они затронут участок дороги на улице 2-я Леснорядская напротив дома 18, строения 1 по Леснорядскому переулку. Для проезда будут недоступны две полосы.
Ранее Дептранс предупредил об ограничении движения на участке улицы Розанова с 26 декабря по 30 ноября 2026 года. Это также связано с ремонтными работами.
Они затронут участок дороги на улице Розанова от Хорошевского шоссе до владения 1 по Хорошевскому шоссе. Для проезда будет недоступна одна полоса.