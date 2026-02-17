Форма поиска по сайту

17 февраля, 12:10

Политика

Лукашенко поддержал идею об объединении находящихся по санкциями стран

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею об объединении находящих под санкциями государств. Об этом сообщает БелТА.

К настоящему моменту рестрикции коснулись уже 50 стран мира, указал глава республики.

"И вот министерство иностранных дел России обратилось ко мне как председателю Высшего государственного совета (Союзного государства. – Прим. ред.), чтобы мы рассмотрели вопрос, и как-то все, кто под санкциями, объединились", – отметил он.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что если страны объединятся и договорятся, то те, кто ввел санкции, испугаются.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что работу над 20-м пакетом санкций планируется завершить в феврале. По ее словам, объединение рассматривает расширение своей тренировочной миссии для украинских военнослужащих и начало подготовки солдат на территории Украины.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал европейских политиков уйти в отставку из-за их санкционной политики и дать дорогу другим силам, которые более ответственно подходят к мироустройству.

