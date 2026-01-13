Швейцария расширила санкционный список против России

Фото: 123RF.com/creative09

Швейцария вслед за Евросоюзом добавила в списки антироссийских санкций 5 физлиц, 4 организации и 41 судно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

В заявлении уточняется, что ограничения вступают в силу с 23:00 по швейцарскому времени – 01:00 14 января по московскому.

Расширение перечня санкций коснулось лиц, которые якобы связаны с так называемым теневым флотом. Речь идет о двух компаниях из ОАЭ (Nova Shipmanagement LLC-FZ и Citrine Marine SPC), а также одной компании из Вьетнама (Hung Phat Maritime Trading) и России (SeverTransBunker Company Limited).

Санкции также затронули граждан нескольких стран: россиянина Валерия Кильдиярова, пакистанца Муртазу Али Лакхани и трех граждан Азербайджана – Анара Мадатли, Талата Сафарова и Этибара Эйюба.

В середине декабря 2025 года ЕС ввел ограничения против 17 физлиц и 4 юрлиц в рамках антироссийских санкций. Под ограничения подпал 142-й батальон радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России, который базируется в Калининграде. Также в списках оказались 5 человек, связанных с работой дискуссионного клуба "Валдай".