19 декабря, 06:03

Политика

Страны Евросоюза продлили на полгода все санкции против России

Фото: ТАСС/Zuma

Саммит Евросоюза продлил на полгода все ранее введенные антироссийские санкции. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Таким образом, все ранее утвержденные 19 пакетов антироссийских ограничений были продлены. Такое решение принимается одновременно каждые 6 месяцев – до 31 января и 31 июля каждого года.

Ранее Евросоюз распространил антироссийские рестрикции еще на 41 нефтяное судно. Утверждалось, что они вносят вклад в доходы России от энергоносителей. Эти танкеры не смогут войти в европейские порты, также им не будут оказываться услуги.

В свою очередь, Великобритания включила в свои санкционные списки, действующие против РФ, 5 физических лиц и 19 организаций. Ограничения коснулись россиян, граждан Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Кроме того, рестрикции ввели в отношении российских фирм "Татнефть", "Русснефть", "Руснефтегаз", "ННК-Ойл" и других.

Сюжет: Санкции
