22 февраля, 14:00

Политика

Захарова заявила, что ЕС не сможет выйти из кризиса без покаяния

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У Евросоюза не получится выйти из кризиса без покаяния. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Евросоюз сам признал, что находится в кризисном положении. Кроме того, позиция европейских стран очень разрозненная, и никакого миропорядка, основанного на определенных правилах, там уже нет. Это подтверждают в том числе Мюнхенская конференция и Всемирный экономический форум в Давосе.

По словам Захаровой, важно признавать свои ошибки, чтобы выйти из трудной ситуации. Если страны ЕС не придут к этому, то они продолжат "буксовать в своей иллюзорной политической мифологии".

Кроме того, некоторые ошибки Евросоюза стали настоящими преступлениями, подчеркнула дипломат. Поэтому ему необходимо менять свою риторику и позицию.

Ранее Захарова заявила, что страны Запада сделали Украину европейской страной в плане нацизма. Так она ответила на слова президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что Россия якобы намеревалась сделать Украину российской, но теперь она стала европейской.

политика

