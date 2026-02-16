Фото: ТАСС/Александр Щербак

Страны Запада сделали Украину европейской страной в плане нацизма, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Дипломат ответила на слова президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что Россия якобы намеревалась сделать Украину российской, но теперь она стала европейской. Также Стубб отмечал, что РФ терпит поражение в украинском конфликте.

"Я не знаю, что подразумевает Стубб под словом европейская. Если они исходят из того, что Европа это только нацизм, который там неоднократно имел свои проявления, то, наверное, действительно им удалось сделать Украину европейской – нацистской", – передает ТАСС слова Захаровой.

Представитель министерства подчеркнула, что российская сторона всегда относилась к Украине как к суверенному и независимому государству.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об актуальности угрозы неонацизма из-за имеющихся на Украине и в некоторых странах Европы "опасных метастазах".

Он также подчеркнул, что 80 лет назад начался Нюрнбергский военный процесс над нацистскими преступниками. Нарышкин заявил, что трибунал стал символизировать победу над антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне и осудил преступную идеологию нацизма.