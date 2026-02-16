ВС РФ поразили хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ в Полтавской области

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Специалисты войск беспилотных систем России поразили хранилище горюче-смазочных материалов в районе села Качаново в Полтавской области Украины. Для этого они применили беспилотник "Герань", сообщила пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав соответствующие кадры.

Ранее российские военные ударили по центральной базе ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных. При атаке задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, бойцы поразили энергетические и транспортные объекты, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в своих интересах.

Как отмечал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, противник несет значительные потери, которые не в силах восполнить. В то же время подразделения объединенной группировки войск ВС РФ применяют в 2 раза больше беспилотников, чем украинские военные.