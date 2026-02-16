Фото: телеграм-канал "Прокуратура Краснодарского края"

Хлопок газа произошел в жилом доме в Краснодарском крае. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным прокуратуры, ЧП случилось 16 февраля по адресу Северский район, станица Крепостная, улица Ленина, дом 16В. Возгорания после взрыва не было.

В ведомстве отметили, что 1 человек сейчас находится под завалами. Еще 3 человека, в том числе 2 несовершеннолетних, не пострадали. На место работают сотрудники оперативных служб. По факту произошедшего проводятся проверки.

Ранее газовый баллон взорвался в автомастерской в Краснодаре. В результате пострадали 4 человека.

По данным регионального главка МЧС РФ, после ЧП в двухэтажном здании обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

