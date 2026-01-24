Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Взрыв газового баллона произошел в автомастерской в Краснодаре. В результате пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

По данным ведомства, после случившегося в двухэтажном здании обрушилась крыша на площади 100 квадратных метров. При это обошлось без последующего возгорания.

Ранее хлопок газового баллона произошел на крыше строящегося жилого комплекса на северо-западе Москвы. На момент прибытия пожарных огня не было. Как уточнили оперативные службы, инцидент был зафиксирован в элитном ЖК "Остров".

До этого ЧП с газовым оборудованием произошло в жилом доме в городе Петров Вал Волгоградской области. В результате пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Из здания эвакуировали 48 человек.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Предварительной причиной следователи назвали разгерметизацию бытового газа.

