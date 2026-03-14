ТАСС: число пострадавших в ДТП с микроавтобусом и автобусом в Москве выросло до 9

Количество человек, которые получили травмы при столкновении микроавтобуса и экскурсионного автобуса в Москве, выросло до 9. Об этом ТАСС рассказал источник в оперативных службах.

По предварительным данным, 6 из 9 пострадавших ехали в микроавтобусе. Их доставили в больницу. Также травмы получили три пассажира экскурсионного автобуса, в том числе двое несовершеннолетних. Однако они от госпитализации отказались.

При этом один из пострадавших был транспортирован в больницу санитарным вертолетом. Всего в минивэне ехало восемь человек, а в автобусе – 21 пассажир, в том числе 16 детей.

В настоящее время работы на месте ДТП продолжаются. Движение автотранспорта затруднено.

Микроавтобус Volkswagen столкнулся с экскурсионным автобусом с детьми на 45-м километре Калужского шоссе 14 марта.

По данным столичного главка МВД, водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, в результате чего он по касательной задел автобус. Затем машину развернуло, из-за чего в нее въехали еще несколько транспортных средств.

Из-за аварии оказался заблокирован проезд по четырем из пяти полос движения. По данным СМИ, в микроавтобусе находились граждане Киргизии, которые ехали в область на работу.

