Слуцкий назвал визит депутатов ГД в США тестовым этапом восстановления диалога

Поездка депутатов Госдумы в США является тестовым этапом восстановления отношений в условиях блокировки контактов. Об этом РИА Новости заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что годы "ледникового периода" в российско-американских отношениях не прервали взаимодействие со здравомыслящими и конструктивно настроенными политиками в Соединенных Штатах.

Слуцкий отметил, что российские парламентарии отправились в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, с которой они остаются в прямом контакте.

"Делегация сформирована по межфракционному принципу, в составе пять человек. ЛДПР представляет Борис Чернышов", – добавил собеседник агентства.

Приглашение от Луны на консультации с американскими коллегами, в том числе для обсуждения конфликта на Украине, поступило думским депутатам в январе. Госдеп США одобрил инициативу.

Однако первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа уточнил, что главной темой переговоров будет снятие санкций с российских парламентариев.

Вечером 25 марта самолет с депутатами Госдумы приземлился в Соединенных Штатах. 26-го числа начались консультации с конгрессменами США.