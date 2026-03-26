Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 18:59

Политика

Слуцкий назвал визит депутатов ГД в США тестовым этапом восстановления диалога

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Поездка депутатов Госдумы в США является тестовым этапом восстановления отношений в условиях блокировки контактов. Об этом РИА Новости заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий уточнил, что годы "ледникового периода" в российско-американских отношениях не прервали взаимодействие со здравомыслящими и конструктивно настроенными политиками в Соединенных Штатах.

Слуцкий отметил, что российские парламентарии отправились в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны, с которой они остаются в прямом контакте.

"Делегация сформирована по межфракционному принципу, в составе пять человек. ЛДПР представляет Борис Чернышов", – добавил собеседник агентства.

Приглашение от Луны на консультации с американскими коллегами, в том числе для обсуждения конфликта на Украине, поступило думским депутатам в январе. Госдеп США одобрил инициативу.

Однако первый зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа уточнил, что главной темой переговоров будет снятие санкций с российских парламентариев.

Вечером 25 марта самолет с депутатами Госдумы приземлился в Соединенных Штатах. 26-го числа начались консультации с конгрессменами США.

политика

Главное

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика