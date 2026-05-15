Премьер Словакии Фицо пословицей прокомментировал слухи о наркозависимости Зеленского

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пословицей отреагировал на слухи о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского.

"Я считаю, что если что-то публикуется снова и снова, то должен действовать принцип "дыма без огня не бывает", – отметил он во время трансляции правительства на YouTube.

Фицо также указал на то, что не видит причин, по которым Словакия не может комментировать то, что попало в медиапространство.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Она назвала зависимость украинского лидера "секретом Полишинеля".

Девушка утверждает, что лично не видела, как Зеленский употребляет наркотики, но общалась с людьми, которые были тому свидетелями. Мендель рассказала, что во время работы с Зеленским он мог уединиться в уборной на 15 минут и выйти "совершенно другим человеком".

