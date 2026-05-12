Политолог Макаркин обозначил сложности с импичментом Зеленскому

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью, в котором рассказала о наркотической зависимости президента Украины и его личном одобрении коррупционных схем в стране. Разговор был опубликован вскоре после того, как были предъявлены обвинения экс-главе офиса главы государства Андрею Ермаку. Лишится ли Зеленский своего поста на фоне громкого скандала, разбиралась Москва 24.

Наркомания и расстройство

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала резонансное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано 11 мая. В ходе разговора она выступила с резкими обвинениями в адрес президента Украины.





Юлия Мендель бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Я считаю, что Украина находится на грани вымирания. У нас огромная утечка мозгов и колоссальные проблемы с демографией… Дети в Харьковской области в четвертом классе не умеют читать. Понимаете, моя нация деградирует.

Кроме того, Мендель назвала Зеленского человеком, выстроившим на Украине "мафиозную структуру" и превратившим государственные органы в "личные банкоматы" для своего окружения. Бывший пресс-секретарь также заявила, что, по данным источников из окружения политика, он якобы изначально согласовал предложение "отдать Донбасс" России на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

"А теперь он стоит перед многомиллионной аудиторией и говорит: "Я не могу отдать Донбасс". Видите, он непоследователен. Он все время меняет позиции", – заявила Мендель.

Кроме того, она назвала зависимость украинского президента "секретом Полишинеля". Девушка утверждает, что лично не видела, как Зеленский употребляет наркотики, но общалась с людьми, которые были тому свидетелями. Мендель рассказала, что во время работы с Зеленским он мог уединиться в уборной на 15 минут и выйти "совершенно другим человеком".

Кроме того, она назвала Зеленского и бывшего главу офиса президента Андрея Ермака "злобными и крайне параноидальными нарциссами". Также, по ее словам, Зеленский хотел выстроить пропаганду на Украине по образу и подобию нацистской Германии.

"Он говорил: "Мне нужна пропаганда Геббельса. Мне нужна тысяча говорящих голов пропаганды Геббельса". <...> Он получил свою тысячу голов в мире. Многие из нас не предполагали быть ими", – заявила бывший член его окружения.

При этом Мендель прямо назвала своего бывшего руководителя диктатором.

"Его первый глава офиса говорил, что он (Зеленский. – Прим. ред.) однажды рассмеялся перед министром и сказал: "Мы пришли навсегда". <...> Разумеется, существуют грязные кампании. Любой, кто критикует Зеленского, просто "пророссийский" и "прокремлевский". Вы – "прокремлевский". Я стану "прокремлевской" после этого интервью", – сказала она Такеру Карлсону.

После этого разговора Юлия Мендель была внесена в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец". Авторы ресурса вменили ей участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение нарративов российской пропаганды и манипулирование общественно значимой информацией, призывы к капитуляции Украины и опосредованное участие в информационно-психологических спецоперациях России против Украины.

Параллельно с публикацией интервью Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявили обвинения Андрею Ермаку в легализации 460 миллионов гривен (около 10,5 миллиона долларов) при строительстве элитного коттеджного поселка в Киевской области через кооператив "Династия". По данным следствия, Ермак является лишь частью преступной группы, которая организовала схему. Сам экс-глава офиса президента вину отрицает.

При этом украинские СМИ утверждают, что фигурантом уголовного дела может стать сам Зеленский. По их данным, в доказательствах НАБУ фигурируют кодовые обозначения и под R1 может подразумеваться глава режима. Кроме него, в документах есть упоминания Андрея Ермака (R2), а также бизнесмена Тимура Миндича (R3) и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова (R4). На аудиопленках последний утверждает, что, действуя по указанию "шефа", требовал ускорить строительство коттеджей под Киевом. По мнению авторов публикации, "шефом" мог быть только Зеленский.

Заговор или совпадение?

Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Александр Бобров в беседе с Москвой 24 поделился мнением, что эта медийная атака является продолжением коррупционных расследований, начавшихся еще в прошлом году вокруг так называемого "дела Миндича". Речь о громком расследовании коррупционных схем в сфере энергетики, к которым, по мнению НАБУ и САП, могут быть причастны высокопоставленные чиновники и бизнесмены, в том числе Тимур Миндич, которого журналисты называют "кошельком" Зеленского.

"Поскольку подобный инфоповод возник в американских СМИ, можно сказать, что администрация президента США Дональда Трампа пытается оказывать воздействие на Зеленского, который в очередной раз накануне перемирия, связанного с Днем Победы, проявлял максимальную неконструктивность и был не готов идти на уступки", – пояснил Бобров.

Владимир Путин ранее заявил, что специальная военная операция близится к завершению. В связи с этим, по мнению Боброва, есть основания полагать, что РФ и США "практически обо всем договорились". В таком случае осталось принудить Украину к миру и принятию неизбежных мер, среди которых – вывод войск с территории Донбасса.

"Ситуация во внутренней политике Украины, где положение Зеленского с каждым днем становится все хуже, является отражением общих глобальных процессов, связанных с дипломатическим урегулированием СВО", – добавил эксперт.





Александр Бобров руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, политолог Недавнее интервью Такера Карлсона и последовавшее за ним дело Ермака, безусловно, бьют в одну точку. Цель – убрать Зеленского, поскольку он мало того что нелегитимен как президент с демократической точки зрения, так еще и недоговороспособен. Те, кто инициировал атаки на президента Украины, надеются, что в конечном итоге удастся сместить его с поста.

Вопрос в том, насколько эффективным будет удар: по словам Боброва, за Зеленским стоят достаточно сильные лоббистские группы из числа глобалистских западных элит, которые используют его как дипломатический таран.

"Им не нужно, чтобы президент Украины договаривался с Путиным об окончании боевых действий. Что касается украинского общества, мы видим, как Зеленский фактически переделал под себя все писаные и неписаные законы Украины, и теперь народ уже никто не спрашивает. Зеленский будет сидеть на своей позиции ровно столько, сколько сможет", – заключил он.

Однако первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин убежден, что между публикацией интервью Юлии Мендель и обвинениями в адрес Андрея Ермака нет никакой связи. В беседе с Москвой 24 политолог обосновал это тем фактом, что Такер Карлсон находится в серьезном конфликте с Трампом и не является политической фигурой, которая оказывает влияние на процессы в Белом доме. Наоборот, он вызывает у американского лидера раздражение своей критикой, отметил эксперт.

"Что касается Ермака, это большая проблема для Зеленского, потому что это его ближайший соратник. Если расследование получит развитие и Ермак начнет давать показания, неизвестно, затронет ли самого президента. В любом случае это очередной значимый удар по Зеленскому", – уточнил Макаркин.

По его словам, на сегодняшний момент непонятно, как Зеленского можно отстранить. Даже в случае импичмента у украинского президента остается большинство в парламенте – пусть и более слабое, чем раньше, так как часть депутатов открестились от его линии. Но сформируется ли коалиция против него – зависит от того, что будет говорить Ермак и куда приведет расследование, предположил политолог.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Даже если представить наихудший для Зеленского сценарий, возникает вопрос: кто придет ему на смену? В современной украинской политике вряд ли появятся фигуры, благоприятные для России. Те, кто придет, вряд ли будут удобными. Может быть, с кем-то из них можно будет легче вести диалог, но разговаривать и договариваться – совершенно разные вещи.

По словам специалиста, американцы могут дополнительно давить на Зеленского, чтобы он договаривался, но есть и другие, оппозиционные влиятельные силы. Вопрос также заключается в том, есть ли у Трампа реальные возможности принудить Зеленского к уступкам. Кроме того, сам американский лидер сейчас явно озабочен другими проблемами вроде конфликта с Ираном.

По словам эксперта, в действующей американской администрации нет политтехнологов для выстраивания сложных многоходовых схем свержения Зеленского с подключением Карлсона и внутриукраинских сил. Власти США сейчас действуют более прямолинейно и менее изощренно, заключил Макаркин.

