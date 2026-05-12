Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого тумана с падением видимости до 100–500 метров. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с 21:00 до 09:00 среды, 13 мая. При этом в колористической шкале погодных предупреждений желтый уровень является средним, он символизирует потенциально опасные метеоусловия.

Водителей ранее призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию в условиях тумана. Также важно снижать скорость вблизи школ и детских садов.

Пешеходам, в свою очередь, посоветовали переходить проезжую часть только в разрешенных местах и носить на одежде светоотражающие элементы.

В случае ЧС москвичам порекомендовали звонить по телефонам 101, 112 или 8 (495) 637-31-01.

В целом на текущей неделе в столице ожидается теплая погода и интенсивные осадки. Наиболее сильные дожди накроют город 15–16 мая. Кроме того, в регионе не исключены грозы.