Движение на МКАД в районе "Лосиного острова" восстановили после ДТП

Движение транспорта на внешней стороне 97-го километра МКАД в районе нацпарка "Лосиный остров" восстановили после ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее там столкнулись три автомобиля. На месте аварии работали сотрудники оперативных служб. Информация о пострадавших не поступала.

До этого иномарка врезалась в ресторан, расположенный на Университетском проспекте. По словам источника СМИ, водитель автомобиля Nissan потерял управление и въехал во входную группу заведения общепита.

По данным журналистов, обошлось без пострадавших, однако фасад здания и само транспортное средство получили повреждения.