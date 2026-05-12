Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 14:28

Наука
Главная / Истории /

Ученый Киселев: "супер Эль-Ниньо" может привести к рекордной жаре и новым болезням

Рекордные волны тепла? К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"

Земле грозит один из самых мощных эпизодов явления Эль-Ниньо в XXI веке, предупредили ученые. Какими катаклизмами это грозит и затронут ли будущие события Россию, расскажет Москва 24.

Аномальная жара и голод?

Фото: 123RF.com/deberarr

Вероятность возникновения чрезвычайно мощного климатического явления Эль-Ниньо уже в июне оценивается в 70%, сообщили СМИ со ссылкой на прогноз Международного института исследований климата и общества при Колумбийском университете. Шансы на его сохранение до конца года ученые оценили в 94%.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья – процессы на Земле, возникающие каждые 2–7 лет. Эль-Ниньо развивается при потеплении поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, что перераспределяет тепло в атмосфере и меняет привычные климатические режимы. Ла-Нинья, напротив, сопровождается охлаждением вод. Колебания температуры при этих явлениях могут достигать 1–3 градусов Цельсия, приводя к существенным изменениям режима осадков, экстремальной жаре и активности ураганов.

Согласно прогнозам зарубежных климатологов, Эль-Ниньо в 2026 году будет одним из самых мощных в XXI веке. В частности, главный метеоролог американского телеканала WFLA-TV Джефф Берарделли заявил Associated Press, что человечество может столкнуться с погодными явлениями, которых современная история еще не знала. Ученые опасаются так называемого "супер Эль-Ниньо", способного вызвать рекордные волны жары, масштабные наводнения и серьезные погодные аномалии по всему миру.

По данным СМИ, некоторые климатические модели просчитали, что будущий эпизод способен приблизиться по масштабу к катастрофическому Эль-Ниньо 1877 года. Тот исторический эпизод сопровождался сильнейшими засухами и аномальной жарой, что привело к массовому голоду в Индии, Китае, Бразилии и Египте, унесшему миллионы жизней.

Климатолог Института водных ресурсов Калифорнии Дэниел Суэйн рассказал журналистам, что объем и интенсивность аномально теплых подповерхностных вод в Тихом океане сегодня являются одними из крупнейших за всю историю наблюдений – это ключевой механизм формирования Эль-Ниньо. Обычно явление усиливает волны жары в Австралии, странах Африки, Индии и некоторых районах Южной Америки, а в южных штатах США, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии вызывает сильные осадки и наводнения. При этом каждый эпизод уникален, и заранее предсказать, какие территории пострадают сильнее, невозможно.

Ранее морской биолог Крис Лоу заявил, что Калифорния на фоне Эль-Ниньо рискует столкнуться с нашествием акул. Из-за аномального нагрева вод в экваториальной части Тихого океана у берегов Южной Калифорнии становится теплее, что привлекает больше хищных рыб, пояснил специалист.

"Неприятные и длительные последствия"

Фото: 123RF.com/oanwongteerayut

Вероятность мощного Эль-Ниньо напрямую коррелирует с температурными рекордами: в годы его активной фазы фиксируются максимальные показатели глобального потепления. По данным наблюдений, в 2016 году среднегодовая температура на планете оказалась на 1,2 градуса выше нормы, а в 2023–2024-м – на 0,63–0,72 градуса, рассказал Москве 24 ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев.

"Будет ли следующая волна сильнее или слабее, сказать трудно. Но до конца века это произойдет неоднократно, поскольку Эль-Ниньо – квазипериодическое явление с плавающим периодом (иногда 2 года, иногда 7 лет). Точно предсказать, когда оно будет и какой силы, сегодня никто не может, хотя явление известно больше века и хорошо изучено. Накоплен статистический материал по прошлому, на основе которого делаются предположения", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что наступление этого явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение, нежели подтвержденные данные. При этом он отметил, что сильный Эль-Ниньо был относительно недавно – два года назад, поэтому повторение теоретически возможно.

Когда говорят о температурных рекордах, речь идет о средней температуре по земному шару (среднеглобальной). По последним данным, она превышена по отношению к доиндустриальному периоду чуть больше чем на 1,5 градуса. В случае с Эль-Ниньо речь идет о превышении еще на сотые градуса.
Андрей Киселев
ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог

При этом на территории РФ потепление происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару, а на Крайнем Севере – в 3–4 раза, добавил Киселев.

"Все дело в географии и физике. Наша страна находится в поясе северных умеренных широт – это единственный пояс на земном шаре, где доля суши больше, чем доля воды. Над водой часть тепла, приходящего от Солнца, уходит в океан в теплое время года, а в холодное океан отдает тепло обратно в атмосферу, происходит годовая компенсация", – пояснил специалист.

Над сушей эта способность существенно меньше, поэтому в данном поясе потепление происходит заметно выше среднего по земному шару, добавил Киселев.

"Потепление идет быстрее, и тенденция, скорее всего, сохранится. Речь не о том, что на Крайнем Севере будут расти ананасы. Потепление опасно в первую очередь не высокой температурой в отдельный день, а тем, что деградирует многолетняя мерзлота. А это влечет достаточно неприятные и длительные последствия", – добавил эксперт.

Киселев отметил, что постройки во всем мире выполнены без учета деградации мерзлоты: этот фактор увеличивает вероятность всевозможных аварий. Кроме того, в мерзлом грунте содержатся углекислый газ и метан, которые при деградации высвободятся и усилят парниковый эффект. Это является основной причиной глобального потепления, указал специалист.

Еще одна угроза – в многолетней мерзлоте заложено изрядное количество могильников. При их обнажении могут высвободиться болезни, которые либо были побеждены на каком-то этапе, либо даже не были известны, заключил Киселев.

Читайте также


Зудакова Татьяна

наукапогодаистории

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика