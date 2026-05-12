Ученый Киселев: "супер Эль-Ниньо" может привести к рекордной жаре и новым болезням

Земле грозит один из самых мощных эпизодов явления Эль-Ниньо в XXI веке, предупредили ученые. Какими катаклизмами это грозит и затронут ли будущие события Россию, расскажет Москва 24.

Аномальная жара и голод?

Вероятность возникновения чрезвычайно мощного климатического явления Эль-Ниньо уже в июне оценивается в 70%, сообщили СМИ со ссылкой на прогноз Международного института исследований климата и общества при Колумбийском университете. Шансы на его сохранение до конца года ученые оценили в 94%.



Эль-Ниньо и Ла-Нинья – процессы на Земле, возникающие каждые 2–7 лет. Эль-Ниньо развивается при потеплении поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, что перераспределяет тепло в атмосфере и меняет привычные климатические режимы. Ла-Нинья, напротив, сопровождается охлаждением вод. Колебания температуры при этих явлениях могут достигать 1–3 градусов Цельсия, приводя к существенным изменениям режима осадков, экстремальной жаре и активности ураганов.



Согласно прогнозам зарубежных климатологов, Эль-Ниньо в 2026 году будет одним из самых мощных в XXI веке. В частности, главный метеоролог американского телеканала WFLA-TV Джефф Берарделли заявил Associated Press, что человечество может столкнуться с погодными явлениями, которых современная история еще не знала. Ученые опасаются так называемого "супер Эль-Ниньо", способного вызвать рекордные волны жары, масштабные наводнения и серьезные погодные аномалии по всему миру.

По данным СМИ, некоторые климатические модели просчитали, что будущий эпизод способен приблизиться по масштабу к катастрофическому Эль-Ниньо 1877 года. Тот исторический эпизод сопровождался сильнейшими засухами и аномальной жарой, что привело к массовому голоду в Индии, Китае, Бразилии и Египте, унесшему миллионы жизней.

Климатолог Института водных ресурсов Калифорнии Дэниел Суэйн рассказал журналистам, что объем и интенсивность аномально теплых подповерхностных вод в Тихом океане сегодня являются одними из крупнейших за всю историю наблюдений – это ключевой механизм формирования Эль-Ниньо. Обычно явление усиливает волны жары в Австралии, странах Африки, Индии и некоторых районах Южной Америки, а в южных штатах США, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии вызывает сильные осадки и наводнения. При этом каждый эпизод уникален, и заранее предсказать, какие территории пострадают сильнее, невозможно.

Ранее морской биолог Крис Лоу заявил, что Калифорния на фоне Эль-Ниньо рискует столкнуться с нашествием акул. Из-за аномального нагрева вод в экваториальной части Тихого океана у берегов Южной Калифорнии становится теплее, что привлекает больше хищных рыб, пояснил специалист.

"Неприятные и длительные последствия"

Вероятность мощного Эль-Ниньо напрямую коррелирует с температурными рекордами: в годы его активной фазы фиксируются максимальные показатели глобального потепления. По данным наблюдений, в 2016 году среднегодовая температура на планете оказалась на 1,2 градуса выше нормы, а в 2023–2024-м – на 0,63–0,72 градуса, рассказал Москве 24 ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев.

"Будет ли следующая волна сильнее или слабее, сказать трудно. Но до конца века это произойдет неоднократно, поскольку Эль-Ниньо – квазипериодическое явление с плавающим периодом (иногда 2 года, иногда 7 лет). Точно предсказать, когда оно будет и какой силы, сегодня никто не может, хотя явление известно больше века и хорошо изучено. Накоплен статистический материал по прошлому, на основе которого делаются предположения", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что наступление этого явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение, нежели подтвержденные данные. При этом он отметил, что сильный Эль-Ниньо был относительно недавно – два года назад, поэтому повторение теоретически возможно.





Андрей Киселев ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Когда говорят о температурных рекордах, речь идет о средней температуре по земному шару (среднеглобальной). По последним данным, она превышена по отношению к доиндустриальному периоду чуть больше чем на 1,5 градуса. В случае с Эль-Ниньо речь идет о превышении еще на сотые градуса.

При этом на территории РФ потепление происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по земному шару, а на Крайнем Севере – в 3–4 раза, добавил Киселев.

"Все дело в географии и физике. Наша страна находится в поясе северных умеренных широт – это единственный пояс на земном шаре, где доля суши больше, чем доля воды. Над водой часть тепла, приходящего от Солнца, уходит в океан в теплое время года, а в холодное океан отдает тепло обратно в атмосферу, происходит годовая компенсация", – пояснил специалист.

Над сушей эта способность существенно меньше, поэтому в данном поясе потепление происходит заметно выше среднего по земному шару, добавил Киселев.

"Потепление идет быстрее, и тенденция, скорее всего, сохранится. Речь не о том, что на Крайнем Севере будут расти ананасы. Потепление опасно в первую очередь не высокой температурой в отдельный день, а тем, что деградирует многолетняя мерзлота. А это влечет достаточно неприятные и длительные последствия", – добавил эксперт.

Киселев отметил, что постройки во всем мире выполнены без учета деградации мерзлоты: этот фактор увеличивает вероятность всевозможных аварий. Кроме того, в мерзлом грунте содержатся углекислый газ и метан, которые при деградации высвободятся и усилят парниковый эффект. Это является основной причиной глобального потепления, указал специалист.

Еще одна угроза – в многолетней мерзлоте заложено изрядное количество могильников. При их обнажении могут высвободиться болезни, которые либо были побеждены на каком-то этапе, либо даже не были известны, заключил Киселев.

