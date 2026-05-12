12 мая, 15:12

Политика

Президент Венгрии Шуйок назначил министров нового правительства Мадьяра

Президент Венгрии Тамаш Шуйок назначил новый кабинет министров во главе с премьером Петером Мадьяром. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шуйока.

В соответствии с конституцией президент подписал указ о назначении 16 министров, чьи кандидатуры ранее были представлены Мадьяром и одобрены депутатами парламента. Кроме того, в официальной резиденции главы государства состоялась торжественная церемония вручения удостоверений членам нового правительства.

Теперь министрам нужно будет принять присягу перед кабмином, после чего они смогут начать исполнять свои обязанности. Первое рабочее заседание правительства состоится 13 мая. Прежний кабмин экс-премьера Виктора Орбана сложил свои полномочия, а бывшая правящая партия перешла в оппозицию.

Ранее парламент Венгрии избрал председателя партии "Тиса" Петера Мадьяра новым премьер-министром страны. Согласно подсчетам, было 140 голосов за, 54 голоса против, а также 1 воздержавшийся. Заняв пост, Мадьяр призвал президента страны немедленно уйти в отставку – не позднее 31 мая.

