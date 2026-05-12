Депутат Говырин: премии и надбавки в расчетном периоде могут увеличить отпускные

Если в расчетный период попадает крупная премия, доплата за сверхурочные задания, работа в выходные дни, а также надбавки и районные коэффициенты, то средний заработок станет выше, в том числе и отпускные. Об этом изданию "Лента.ру" заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Он напомнил, что при окладе зарплата считается через число рабочих дней, а отпускные – через средний дневной заработок и календарные дни отдыха. В этом году расчет идет по новому положению, при котором добавился ориентир на минимальный размер оплаты труда (МРОТ). В 2026-м он равен 27 093 рублям, и средний заработок человека, отработавшего норму полностью, не может опускаться ниже этой планки.

По словам парламентария, на выплату также влияет производственный календарь. Например, при графике 5/2 в году 247 рабочих дней, из них в январе – 15, в мае – 19, в июле – 23, поэтому в коротких месяцах потеря зарплаты за дни, ушедшие в отпуск, будет ощутимее.

"Окладнику выгоднее уходить в отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней, в 2026 году это июль с 23 днями, сентябрь, октябрь и декабрь по 22", – сказал собеседник издания.

Он предупредил, что после долгого больничного или декрета нужно осторожно планировать отдых, поскольку такие периоды исключаются, и при бедной базе средний заработок проседает.

"Тогда применяется правило перехода к предшествующему периоду или к окладу. Праздники, попавшие на отпуск, удлиняют отдых, но в число календарных дней ежегодного отпуска не входят и отдельно не оплачиваются", – добавил депутат.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что месяц отпуска позволяет полноценно восстановиться и многое переосмыслить. С ее слов, примерно неделю – полторы нужно потратить на то, чтобы просто выспаться и расслабиться. Обычно после этого периода восстановления включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности.