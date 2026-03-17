Эксперт Наумова рекомендовала брать отпуск на месяц для полноценного отдыха

Месяц отпуска позволяет полноценно восстановиться и многое переосмыслить. Об этом Москве 24 рассказала психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

Ранее стало известно, что каждый второй россиянин хотел бы отдыхать не меньше месяца, а каждый четвертый – больше. Лишь 15% респондентов готовы ограничиться двумя неделями, сообщили РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков рекрутингового интернет-сервиса.

По мнению Наумовой, месячный отпуск действительно дает отличную возможность перезагрузиться.





Наталья Наумова психолог, нейропсихолог Надо учитывать, что обычно в первые 3–5 дней отдыха человеку свойственно продолжать жить рабочими моментами. Этому часто способствуют и коллеги, которые только привыкают трудиться без отпускника, поэтому могут периодически писать, звонить по тем или иным вопросам. А вот дальше получается абстрагироваться и начать полноценно отдыхать.

По словам эксперта, примерно неделю-полторы следует потратить на то, чтобы просто выспаться, расслабиться, пообщаться с родными и позаботиться о своем теле, в том числе, например, посетив спа-процедуры. И только после такого периода восстановления обычно включается любознательность и реальная потребность в какой-либо активности.

"Мозг начинает требовать чего-то нового, и самое время его этим обеспечить. Есть минимум две недели для того, чтобы сделать то, чего давно хотелось: посетить интересные места, совершить восхождение в горы, освоить какое-то хобби. Это даст максимальное количество позитивных эмоций, которые необходимы, чтобы оставаться стрессоустойчивыми в повседневной жизни", – отметила Наумова.

Кроме этого, длительный отпуск дает хорошую возможность прислушаться к себе и многое переосмыслить. Однако важно, чтобы при этом не мешала постоянная рутина, поэтому для отдыха лучше менять локацию. Причем это необязательно должна быть другая страна – достаточно отправиться в соседний город или деревню, заключила эксперт.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что с точки зрения финансовой выгоды уходить в отпуск в весенне-летний сезон 2026 года лучше в апреле и июле. Эти месяцы содержат самое большое количество рабочих дней: 22 и 23 соответственно, пояснила она.

