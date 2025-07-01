Юрист Яковлева объяснила, как должна оплачиваться работа за отпускников

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Выполнение работы за коллегу, который ушел в отпуск, должно оформляться документально и дополнительно оплачиваться. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, если один сотрудник уходит отдыхать, а другой начинает выполнять его обязанности в течение рабочего дня, обязательно нужно заключить советующее соглашение.

"В нем важно прописать объем дополнительной работы, период, за который она будет выполнена, а также размер доплаты. Последняя устанавливается по договоренности между работодателем и сотрудником", – пояснила эксперт.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Важно понимать, что последний может выполнять работу отпускника и после окончания своего трудового дня. В таком случае это уже считается совместительством и требует заключения другого трудового договора, где должен быть указан размер оплаты пропорционально потраченному времени.

При этом важно учитывать, что такая работа не может превышать половины нормы основного рабочего дня, то есть обычно не более четырех часов, отметила Яковлева.

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