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01 июля, 18:08

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Юрист Яковлева объяснила, как должна оплачиваться работа за отпускников

Юрист объяснила, как должна оплачиваться работа за отпускников

Фото: 123RF/elnur

Выполнение работы за коллегу, который ушел в отпуск, должно оформляться документально и дополнительно оплачиваться. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По ее словам, если один сотрудник уходит отдыхать, а другой начинает выполнять его обязанности в течение рабочего дня, обязательно нужно заключить советующее соглашение.

"В нем важно прописать объем дополнительной работы, период, за который она будет выполнена, а также размер доплаты. Последняя устанавливается по договоренности между работодателем и сотрудником", – пояснила эксперт.

Важно понимать, что последний может выполнять работу отпускника и после окончания своего трудового дня. В таком случае это уже считается совместительством и требует заключения другого трудового договора, где должен быть указан размер оплаты пропорционально потраченному времени.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

При этом важно учитывать, что такая работа не может превышать половины нормы основного рабочего дня, то есть обычно не более четырех часов, отметила Яковлева.

Ранее юрист Алла Георгиева назвала самые невыгодные месяцы для отпуска в 2025 году. Она пояснила, что при расчете зарплаты ее делят на количество отработанных дней, а при выплате отпускных – на число календарных. Поэтому, когда в месяце много праздников, рабочий день стоит дороже и отдыхать невыгодно.

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Трошина Любовь

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