Врач Чернышова: стритфуд и напитки со льдом могут стать причинами ротавируса в отпуске

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Употребление уличной еды, напитков со льдом, а также купание в грязных бассейнах чревато вирусными заболеваниями. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, нутрициолог, валеолог Надежда Чернышова.

Она напомнила, что на отдыхе часто можно заразиться ротавирусом.

"Среди его проявлений тошнота, расстройство стула, рвота и высокая температура. Заразиться можно через грязные руки, воду и приготовленную еду", – рассказала врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт, нутрициолог, валеолог Защититься от инфекции, которая передается с пищей, трудно. Лучше есть в проверенных местах, избегать стритфуда и уличных забегаловок. Желательно покупать свежеприготовленную еду, которая подвергается окончательной термической обработке.

В качестве примера врач привела шаурму: мясо и овощи для нее готовят заранее. После того, как их закручивают в лаваш, блюдо термически не обрабатывают. Это может быть опасно, в том числе и потому что лаваш берут руками. На этом фоне, по словам специалиста, более безопасны беляши: их прожаривают полностью и сразу отдают покупателю.

Чернышова также посоветовала избегать употребления напитков со льдом: он хорошо сохраняет микробы и вирусы, и предугадать, из какой воды он был сделан, трудно.

Важно упомянуть и вирус Коксаки, который также называют "турецкой ветрянкой", отметила врач.

"Он проявляется язвами во рту, сыпью на ладонях и ступнях. Им можно заразиться в бассейнах или аквапарке, достаточно хлебнуть воды. Поэтому не стоит купаться, когда на дне лежит мусор или вода мутная", – заключила Чернышова.

Ранее врач-диетолог Центральной клинической больницы с поликлиникой управления делами президента РФ Мария Миркискина предупредила об опасности кофе из автомата. Он может быть нестабилен, из-за чего в напитке появляется плесень и грибки. Это чревато развитием аллергии и раздражением дыхательных путей.