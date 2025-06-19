Врач Сурина: для полного восстановления нужно три недели отпуска

Фото: depositphotos/.shock

Для полноценной перезагрузки организма необходимо брать три недели отпуска. Об этом Москве 24 рассказала психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.

По ее словам, первая неделя отпуска в целом уходит только на адаптацию к отдыху.

"Это связано с тем, что у большинства продолжаются "дерганья" к телефону и расслабление не чувствуется", – пояснила эксперт.





Ангелина Сурина психолог, НЛП-терапевт На второй неделе отпуска мозг только начинает отдыхать. А на третьей наступает полное расслабление тела.

Также для полноценного отдыха важно менять активное времяпрепровождение на пассивное. При этом в первые дни стоит "отлежаться" дома или пляже либо сходить на недолгую прогулку, чтобы наполниться силами.

"После этого важно "сменить картинку" и съездить на экскурсию, в другой город, сходить в театр, кино или освоить новый вид спорта. Такие занятия активизируют синтез дофамина и способствуют развитию новых нейронных связей", – отметила Сурина.

При этом, если сотрудник склонен к тревожности, ему важно научиться расслабляться.





Ангелина Сурина психолог, НЛП-терапевт Таким людям нужно находить работу, где есть больше свободного времени. Это необходимо, чтобы приучиться воспринимать незанятые минуты как отдых, позволить себе расслабиться. Иначе организм не сможет функционировать полноценно.

Такому типажу людей можно попробовать "разбить" отпуск по неделе, чтобы мозг привык отдыхать, добавила Сурина.

Ранее врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала, что работа в отпуске может говорить о неврозе. Также она предупредила, что постоянные переработки грозят выгоранием, которое способно спровоцировать сердечно-сосудистые проблемы.

