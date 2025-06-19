Врач Сурина: для полного восстановления нужно три недели отпуска

19 июня, 13:08Общество
Фото: depositphotos/.shock
Для полноценной перезагрузки организма необходимо брать три недели отпуска. Об этом Москве 24 рассказала психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина.
По ее словам, первая неделя отпуска в целом уходит только на адаптацию к отдыху.
"Это связано с тем, что у большинства продолжаются "дерганья" к телефону и расслабление не чувствуется", – пояснила эксперт.
Также для полноценного отдыха важно менять активное времяпрепровождение на пассивное. При этом в первые дни стоит "отлежаться" дома или пляже либо сходить на недолгую прогулку, чтобы наполниться силами.
"После этого важно "сменить картинку" и съездить на экскурсию, в другой город, сходить в театр, кино или освоить новый вид спорта. Такие занятия активизируют синтез дофамина и способствуют развитию новых нейронных связей", – отметила Сурина.
При этом, если сотрудник склонен к тревожности, ему важно научиться расслабляться.
Такому типажу людей можно попробовать "разбить" отпуск по неделе, чтобы мозг привык отдыхать, добавила Сурина.
Ранее врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала, что работа в отпуске может говорить о неврозе. Также она предупредила, что постоянные переработки грозят выгоранием, которое способно спровоцировать сердечно-сосудистые проблемы.