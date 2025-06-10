Юрист Георгиева разъяснила, как оплачивается работа в короткий день

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Переработки в предпраздничный короткий день оплачиваются по сверхурочным тарифам или компенсируются отгулами. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что в преддверии Дня России предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращен на час. По словам Георгиевой, уйти пораньше имеют право все сотрудники, в том числе те, которые трудятся по совместительству.

"Сокращенный день не касается лишь работников непрерывно действующих организаций. К ним относятся, например, медики, служащие МЧС, МВД, электросетей, аварийных и транспортных служб. То есть все специалисты, которые выполняют жизненно важные функции", – объяснила эксперт.





Алла Георгиева юрист Однако им, а также любым сотрудникам, которые задержались на работе в сокращенный день, обязаны оплатить часы переработки по сверхурочным тарифам. Первые два часа – в полуторном размере, все остальное время – в двойном.

В то же время есть вариант получить отгулы вместо денежной компенсации. О своем выборе стоит сообщить в заявлении на имя работодателя, заключила Георгиева.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, как сохранить свой отпуск в случае болезни. По ее словам, необходимо оформить больничный, после чего отдых автоматически продлится на то количество дней, которое он действовал. Также работник может перенести остатки своего отпуска на другие дни. Для этого надо уведомить работодателя с помощью заявления, указав в нем периоды желаемого отдыха.

