Депутат Бессараб предложила вернуть обязательный перерыв для работающих за компьютером

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В России необходимо вернуть обязательные 15-минутные перерывы каждый час для работающих за компьютером сотрудников. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее юрист одной из платформ по поиску работы Ольга Владимирова заявила РИА Новости, что любая компания вправе запретить сотрудникам пить чай на рабочем месте и закрепить это в локальных актах.

Подобные меры Светлана Бессараб объяснила опасением работодателя за дорогостоящую технику, которую могут залить во время чаепития. Однако такие решения обязывают компанию нести дополнительные расходы, предоставляя отдельное помещение для отдыха и приема пищи, подчеркнула парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Другой вопрос, что в 2021 году отменили СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, в соответствии с которым работающим за компьютером полагался пятнадцатиминутный перерыв каждый час. Теперь по закону работник обязан трудиться до обеда без каких-либо перерывов, а это неправильно и вредно для здоровья. В связи с этим я хочу отправить депутатский запрос в Минтруд и Роструд по поводу необходимости возврата этой нормы.

"Все мы не роботы, и перерывы на работе очень нужны. Иногда надо просто пройтись по коридору, выпить чай, кофе. Все это позволяет немного отдохнуть и вдохновиться чем-то, сгенерировать новые мысли", – сказала Бессараб.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что при установлении температуры выше нормы руководство должно оснастить помещения системами кондиционирования воздуха. В противном случае придется сократить рабочее время без снижения размера оплаты труда.

