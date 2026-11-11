Внедорожник несколько раз перевернулся в воздухе во время ДТП в Казани

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ"

Внедорожник несколько раз перевернулся в воздухе во время аварии на Вознесенском тракте в Казани. Водитель выжил и был госпитализирован, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 29-летний мужчина за рулем Mitsubishi Pajero двигался с небезопасной скоростью и задел металлическое ограждение вдоль шестиполосной трассы. В тот момент на встречной полосе не было других автомобилей.

На записи, опубликованной ГАИ, видно, как машина несколько раз переворачивается в воздухе и многократно ударяется об отбойник и асфальт, разбрасывая обломки по дороге, а затем опускается на крышу на полосе встречного движения.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Пермском крае микроавтобус с представителями администрации Кунгурского округа столкнулся с грузовиком. Четыре человека попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Еще пять участников происшествия от госпитализации отказались.