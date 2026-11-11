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11 ноября, 11:22

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РИА Новости: студентка из Омской области лишилась пальца при нападении знакомой

Студентка из Омской области лишилась пальца при нападении знакомой – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В поселке Большеречье Омской области 17-летняя студентка получила более 20 ножевых ранений и лишилась пальца во время нападения 19-летней знакомой по техникуму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Инцидент произошел вечером 9 ноября. По предварительным данным, девушка испытывала неприязнь к пострадавшей и выманила ее на пустырь, где несколько раз ударила ножом. Находившаяся рядом подруга нападавшей снимала происходящее на телефон.

Крики услышали прохожие, которые вызвали полицию. Пострадавшую с большой потерей крови доставили в Омск санитарной авиацией.

Травмы студентки оказались серьезными – сообщается, что она вряд ли сможет вернуться к обычной жизни. При этом палец пострадавшей был отсечен не намеренно – это произошло, когда девушка пыталась защититься от ударов.

Нападавшую обвинили в покушении на убийство и арестовали.

Ранее сообщалось, что из поселка Большеречье Омской области госпитализировали несовершеннолетнюю с множественными ножевыми ранениями и большой кровопотерей. По информации местных СМИ, на школьницу напали две девушки, предположительной причиной произошедшего стала ревность.

Пострадавшую доставили в детский стационар Омска и поместили в реанимацию, однако врачам удалось компенсировать кровопотерю, угрозы ее жизни сейчас нет.

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