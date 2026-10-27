Мужчина напал с ножом на сотрудницу парикмахерской в Анапе

Фото: MAX/"Полиция Кубани"

Мужчина напал с ножом на сотрудницу парикмахерской на улице Краснодарской в Анапе. Он ранил ее в шею и руку, сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"Злоумышленник нанес женщине ранения в область шеи и руки предметом, похожим на нож. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам полиции", – отмечается в сообщении.

Пресс-служба управления МВД РФ по Краснодару уточнила, что злоумышленника заметил неравнодушный гражданин, который смог остановить его и удерживал до прибытия полиции. По данным ведомства, напавшим оказался местный житель. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время правоохранители проводят с задержанным оперативные мероприятия. Мужчина не смог пояснить свой поступок.

Ранее столичный суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на пассажира в переходе станции "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро. Злоумышленник нанес пострадавшему несколько ударов кулаком по голове, а также ранил его канцелярским ножом. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.