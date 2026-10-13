Неизвестные напали на водителя автобуса во Владивостоке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во Владивостоке неизвестные напали на водителя автобуса в районе улицы Трамвайной. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

По данным полиции, злоумышленники повредили мужчине глаз и скрылись с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции, следственно-оперативная группа и медики", – уточнили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители работают на месте инцидента. Они опрашивают очевидцев и изучают записи камер видеонаблюдения.

Ранее в Новосибирске несколько человек напали на 19-летнюю девушку в салоне общественного транспорта. По данным следствия, это произошло вечером 7 октября. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Следователи уже провели первоначальные следственные действия, также назначены судебно-медицинские экспертизы.