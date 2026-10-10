В Новосибирске несколько человек избили девушку в общественном транспорте

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В Новосибирске несколько человек напали на 19-летнюю девушку в салоне общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 7 октября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Следователи провели первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее была задержана 37-летняя жительница Подмосковья, которая избила 60-летнюю пассажирку московского метро. Конфликт начался на станции "Бауманская".

Предварительно, женщина ударила пенсионерку ногой в спину. Затем обе проследовали до "Электрозаводской", где нападавшая вновь напала на потерпевшую, ударив ее несколько раз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях.

