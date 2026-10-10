10 октября, 16:28Происшествия
В Новосибирске несколько человек избили девушку в общественном транспорте
Фото: vk.ru/skrnso
В Новосибирске несколько человек напали на 19-летнюю девушку в салоне общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Инцидент произошел вечером 7 октября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Следователи провели первоначальные следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее была задержана 37-летняя жительница Подмосковья, которая избила 60-летнюю пассажирку московского метро. Конфликт начался на станции "Бауманская".
Предварительно, женщина ударила пенсионерку ногой в спину. Затем обе проследовали до "Электрозаводской", где нападавшая вновь напала на потерпевшую, ударив ее несколько раз. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях.