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05 октября, 11:00

Происшествия

Жительница Подмосковья избила 60-летнюю пассажирку московского метро

Фото: mvdmedia.ru

Задержана 37-летняя жительница Подмосковья, которая избила 60-летнюю пассажирку московского метро. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Конфликт начался на станции "Бауманская". По данным ведомства, женщина ударила пенсионерку ногой в спину. Затем обе проследовали до "Электрозаводской", где нападавшая вновь набросилась на потерпевшую и нанесла ей несколько ударов.

После этого злоумышленница скрылась, однако вскоре ее задержали сотрудники полиции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о побоях.

Ранее мужчина напал в столичном метро на пассажира, сорвал с него золотую цепочку и убежал. Инцидент произошел в вагоне поезда. Предварительно, между двумя мужчинами возник конфликт.

Спустя время подозреваемого задержали на станции "Бульвар Дмитрия Донского". Им оказался 30-летний приезжий. Выяснилось, что он успел продать похищенную цепочку. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже.

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