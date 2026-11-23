Фото: Policía Nacional

Полиция Испании обнаружила в Великобритании скульптуру Девы Марии XIII века, которая была похищена 47 лет назад из церкви в автономном сообществе Наварра. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.

"Сотрудники национальной полиции обнаружили в Великобритании романскую скульптуру начала XIII века, вырезанную из орехового дерева, которая была похищена 47 лет назад из церкви в Меосе, Наварра", – говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, скульптуру украли в 1979 году из церкви Святого Петра. Полиция считает, что к похищению причастен известный вор произведений искусства по прозвищу Эрик Бельгиец. Он специализировался на кражах церковных ценностей в Испании, которые затем вывозил в другие европейские страны для продажи.

В ходе расследования правоохранители установили, что в 2020 году скульптура выставлялась на крупной художественной ярмарке в нидерландском Маастрихте. Впоследствии она переходила из рук в руки среди антикваров и коллекционеров, пока не оказалась в частной коллекции в Великобритании.

Как уточняется, скульптура высотой около 55 сантиметров изображает сидящую Деву Марию. Несмотря на повреждения, на ней сохранились фрагменты первоначальной росписи и позолоты. Нынешний владелец добровольно передал произведение искусства правоохранителям, что позволило организовать его возвращение в Испанию.

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