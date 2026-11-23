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Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике поддержала законопроект "О бюджете Москвы на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов". Такое решение принято на заседании.

Согласно законопроекту, доходы столичного бюджета в 2027 году запланированы в объеме 5,938 триллиона рублей, а расходы – 6,589 триллиона.

Социальные расходы – ассигнования на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – составят около половины расходов бюджета, или 3,2 триллиона рублей. С учетом средств обязательного медицинского страхования финансирование социальной сферы достигнет 3,7 триллиона рублей.

В проекте предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, повышение качества услуг для населения, реализацию проектов по созданию новых производств и развитию городской инфраструктуры. Бюджетная система города сохранит устойчивость и стабильность.

Дефицит бюджета в 2027 году запланирован на уровне 651 миллиарда рублей, или 11% к доходам. В плановом периоде заложено последовательное снижение дефицита как в относительном, так и в абсолютном выражении.

Ранее стало известно, что Москва за 9 месяцев текущего года смогла сэкономить более 25 миллиардов рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов, заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Эксперты выдали 1 674 заключения. Общая сумма заявленных закупок составила 973 миллиарда рублей. После проведенной экспертизы начальные максимальные цены контрактов снизились.

