23 ноября, 14:04Шоу-бизнес
Никита Джигурда рассказал о своем состоянии после инфаркта
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instadzhigurda
Актер Никита Джигурда сообщил, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца и сейчас находится в реанимации. О своем самочувствии он рассказал в опубликованном видео в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
По словам артиста, сначала он отказывался от вызова скорой помощи, несмотря на ухудшение состояния. Его супруга Марина Анисина все же обратилась к медикам, когда Джигурда начал задыхаться. Прибывшие специалисты оказали ему помощь и провели электрокардиограмму, которая подтвердила инфаркт.
Джигурда отметил, что решил записать обращение к подписчикам перед операцией. Он поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье, и пояснил, что пока не может отвечать на многочисленные звонки из-за нахождения в реанимации и нехватки сил.
Актер также передал слова врачей, которые назвали чудом то, что он остался жив после перенесенного инфаркта.
"Вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти... Хотя "покойников мы бережем!" Смерти нет! Есть смена мерности... Мы в матрице. И она мне не нравится!" – заключил артист.
О госпитализации Джигурды стало известно 23 ноября. Ему провели стентирование. По словам балерины Анастасии Волочковой, артист находится в реанимации Боткинской больницы.
До этого врачи рекомендовали ему отказаться от интенсивных физических нагрузок и участия в активных шоу из-за хронической гипертонии и перенесенного гипертонического криза.
Никита Джигурда вышел на связь после госпитализации с инфарктом