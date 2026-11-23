Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instadzhigurda

Актер Никита Джигурда сообщил, что перенес обширный инфаркт передней стенки сердца и сейчас находится в реанимации. О своем самочувствии он рассказал в опубликованном видео в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам артиста, сначала он отказывался от вызова скорой помощи, несмотря на ухудшение состояния. Его супруга Марина Анисина все же обратилась к медикам, когда Джигурда начал задыхаться. Прибывшие специалисты оказали ему помощь и провели электрокардиограмму, которая подтвердила инфаркт.

Джигурда отметил, что решил записать обращение к подписчикам перед операцией. Он поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье, и пояснил, что пока не может отвечать на многочисленные звонки из-за нахождения в реанимации и нехватки сил.

Актер также передал слова врачей, которые назвали чудом то, что он остался жив после перенесенного инфаркта.

"Вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти... Хотя "покойников мы бережем!" Смерти нет! Есть смена мерности... Мы в матрице. И она мне не нравится!" – заключил артист.

О госпитализации Джигурды стало известно 23 ноября. Ему провели стентирование. По словам балерины Анастасии Волочковой, артист находится в реанимации Боткинской больницы.

До этого врачи рекомендовали ему отказаться от интенсивных физических нагрузок и участия в активных шоу из-за хронической гипертонии и перенесенного гипертонического криза.

