Фото: MAX/"Петербургская полиция"

Школьница из Санкт-Петербурга отдала ключи от квартиры родителей мошенникам. Завладев ими, злоумышленники проникли внутрь и похитили из сейфа 16 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

О краже хозяин квартиры на Петроградской набережной сообщил в полицию 15 ноября. Как установили правоохранители, за два дня до этого неизвестные позвонили его дочери и убедили передать ключи курьеру на детской площадке во дворе дома.

22 ноября на Загородном проспекте задержали подозреваемого в преступлении, им оказался 23-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (пункт "б" части 4 статьи 158 УК РФ).

Ранее в Москве задержали 21-летнего курьера телефонных аферистов, которые обманули 84-летнюю пенсионерку более чем на 12,3 миллиона рублей. Злоумышленники позвонили ей под видом работников коммунальной службы, а затем представились сотрудниками госорганов и заявили, что предотвращают финансирование противоправной деятельности, после чего женщина отдала курьеру сбережения и золотые монеты.