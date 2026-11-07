Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей

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Жительница Москвы лишилась 450 миллионов рублей – рекордной для столицы суммы ущерба от дистанционных мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Схема началась с сообщения в Telegram от пользователя, чье имя профиля и фотография принадлежали коллеге потерпевшей.

"В сообщении указанный пользователь спросил потерпевшую, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России, после чего сообщил о необходимости ждать от него сообщение", – рассказали в пресс-службе.

Позже с москвичкой связались разные люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Банка России. Они рассказали о том, что из организации произошла утечка персональных данных, и предупредили об "уголовной ответственности за распространение сведений о содержании их диалога".

Для защиты счетов от компрометации ей предложили их перевыпустить. Сбережения же, по словам аферистов, следовало перевести в наличные и отдать курьеру, чтобы тот внес деньги на перевыпущенный счет.

В полиции добавили, что потерпевшая соответствует среднестатистическому портрету жертвы аферистов: женщина старше 45 лет, одинокая, живет в городе, наличие трудоустройства не обязательно.

Ранее пенсионерка из Иркутской области лишилась 26 миллионов рублей. Аферисты обманули ее, используя цифровой двойник губернатора. Переубедить пенсионерку оказалось непросто. К разговору с ней пришлось подключить врачей скорой помощи и спасателей.