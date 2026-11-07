Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 ноября, 11:41

Происшествия

Мошенники похитили у москвички рекордные 450 млн рублей

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Жительница Москвы лишилась 450 миллионов рублей – рекордной для столицы суммы ущерба от дистанционных мошенников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Схема началась с сообщения в Telegram от пользователя, чье имя профиля и фотография принадлежали коллеге потерпевшей.

"В сообщении указанный пользователь спросил потерпевшую, не связывался ли с ней куратор из ФСБ России, после чего сообщил о необходимости ждать от него сообщение", – рассказали в пресс-службе.

Позже с москвичкой связались разные люди, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Банка России. Они рассказали о том, что из организации произошла утечка персональных данных, и предупредили об "уголовной ответственности за распространение сведений о содержании их диалога".

Для защиты счетов от компрометации ей предложили их перевыпустить. Сбережения же, по словам аферистов, следовало перевести в наличные и отдать курьеру, чтобы тот внес деньги на перевыпущенный счет.

В полиции добавили, что потерпевшая соответствует среднестатистическому портрету жертвы аферистов: женщина старше 45 лет, одинокая, живет в городе, наличие трудоустройства не обязательно.

Ранее пенсионерка из Иркутской области лишилась 26 миллионов рублей. Аферисты обманули ее, используя цифровой двойник губернатора. Переубедить пенсионерку оказалось непросто. К разговору с ней пришлось подключить врачей скорой помощи и спасателей.

Читайте также


происшествия

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика