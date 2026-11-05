В Красноярске мошенники обманули школьника и вскрыли сейф его родителей

Фото: МАХ/"МВД 24"

Мошенники обманули 17-летнего школьника в Красноярске и вскрыли сейф его родителей. По предварительным данным, сумма похищенного составила около 30 миллионов рублей, сообщили в краевом управлении МВД РФ.

По информации ведомства, подростку 2008 года рождения позвонили неизвестные, представились сотрудниками колледжа и попросили сообщить код для создания электронного журнала. После этого ему начали угрожать и убеждать "задекларировать" семейные сбережения. Школьник рассказал, что все ценности хранятся в сейфе в квартире.

Звонившие предложили оставить им ключ от жилья, пообещав "просветить рентгеном" сейф и проверить его, а самому подростку в это время нельзя было находиться дома. Родители были в отъезде, а школьнику сняли гостиницу. Вернувшись домой через сутки, он обнаружил, что сейф вскрыт болгаркой, а деньги и драгоценности исчезли.

Позже полиция нашла курьера в Кемеровской области и доставила его в Красноярск. Сейчас он дает признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В МВД добавили, что сотрудники полиции отрабатывают причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений на территории Красноярска.

Ранее стало известно, что злоумышленники придумали новые схемы обмана. Они рассылают сообщения от имени госструктур с предложением получить денежное вознаграждение. После перехода по ссылке и ввода персональных и банковских данных у гражданина начинают списываться денежные средства.



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