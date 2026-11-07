Уголовное дело в отношении мужа блогера Блиновской прекратили

Фото: ТАСС/Пресс-служба Пресненского суда

Уголовное дело в отношении супруга блогера Елены Блиновской Алексея, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов, прекращено. Эту информацию в беседе с РИА Новости подтвердила его адвокат.

По словам собеседницы агентства, защита Блиновского также подала жалобу в Верховный суд РФ на приговор Елены Блиновской. В ней адвокаты просят отменить все вынесенные по делу судебные акты и вернуть материалы в суд первой инстанции.

Аналогичные жалобы в Верховный суд направили сама Блиновская и ее родители.

Ранее СМИ сообщили, что причиной прекращения уголовного преследования Блиновского стало его участие в специальной военной операции.

Мужчину объявили в розыск после того, как у него обнаружили налоговый долг, который он не мог погасить на протяжении восьми месяцев. Изначально задолженность составляла порядка 388 тысяч рублей, однако за несколько месяцев сумма выросла до 432 тысяч.

В марте 2025 года суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Позже наказание сократили до четырех с половиной лет.

Супругу блогера предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Весной 2024 года Алексей заключил контракт с Минобороны РФ и уехал в зону проведения СВО.

По данным журналистов, Блиновский служит в звании младшего сержанта в отряде беспилотных летательных аппаратов. Он помогает в 3D-производстве запчастей для беспилотников в полевых условиях.