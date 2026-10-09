Mash: две квартиры Блиновской в Москве стоимостью почти 200 млн рублей перешли государству

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Две московские квартиры блогера Елены Блиновской общей стоимостью почти 200 миллионов рублей отошли государству. Об этом сообщает канал Mash в MAX.

Регистрация перехода прав на недвижимость состоялась 3 сентября на основании приговора Савеловского районного суда и апелляционного определения Мосгорсуда. Квартиры площадью 58,8 и 132,2 квадратного метра расположены на втором этаже одного дома на Серпуховском Валу. Обе были куплены в ипотеку на 20 лет.

Дом семьи Блиновских в Истре, который оценивают примерно в 500 миллионов рублей, пока остается в их собственности. Однако на него наложен запрет на продажу и переоформление. Ранее муж блогера Алексей Блиновский пытался продать особняк площадью 1 700 квадратных метров, чтобы погасить налоговый долг. Тогда цену снизили с миллиарда до 750 миллионов рублей.

Сейчас на едином налоговом счете блогерши числится задолженность в 10 тысяч рублей. Еще 10 тысяч рублей с нее взыскивают в качестве госпошлины по судебному делу.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса, чтобы уменьшить сумму налогов и впоследствии легализовать полученные средства.

Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 1 миллион рублей. Позднее Мосгорсуд смягчил наказание до 4,5 года колонии. При этом от уголовной ответственности по налоговым преступлениям ее освободили.

