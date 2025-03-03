Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам колонии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Савеловский суд Москвы назначил блогеру Елене Блиновской 5 лет колонии общего режима по делу о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.

При этом судебная инстанция освободила блогера от ответственности лишь за уклонение от уплаты налогов из-за истечения срока давности.

В суде Блиновской не дали отсрочку от наказания, о чем она ранее просила, указывая, что ее дочери еще не исполнилось пяти лет, средние дети еще ходят в среднюю школу, а старший учится в девятом классе. Именно поэтому до вступления приговора в законную силу Блиновская будет находиться в СИЗО.

Помимо этого, суд потребовал взыскать с блогера штраф в размере 1 миллиона рублей и наложил запрет на осуществление предпринимательской деятельности на 4 года, а все имущество было обращено в доход государства. В числе последнего оказались земельные участки в Подмосковье, Москве и Крыму, деньги на счетах, машино-места и многое другое.

Также в список попало имущество, которое принадлежит ее мужу: 66 земельных участков и иных объектов недвижимости в Москве, Крыму, Адыгее, Ярославской и Костромской областях, а также свыше 1,4 миллиарда рублей на счетах и доли в юрлицах. Исключением стал лишь прожиточный минимум на него и четырех детей.

Более того, с Блиновской взыскали свыше 587 миллионов рублей. Изначально иск подавался на более чем 918 миллионов рублей, однако после гособвинение уточнило, что сумма уменьшилась до 587 миллионов 619 тысяч рублей по причине частичного погашения доначисленного налога.

Гособвинение требовало приговорить Блиновскую к 6 годам колонии общего режима, а также назначить ей штраф в размере 1,5 миллиона рублей и полностью ограничить ее в коммерческой деятельности на 5 лет. Кроме того, прокурор требовал изъять имущество блогера и ее супруга.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года. По версии следствия, блогер снизила доходы для уклонения от уплаты налогов. Она использовала 18 организаций и 3 индивидуальных предпринимателей.

В связи с этим Блиновскую и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Свою вину Блиновская признала.

Она также полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Спустя время Блиновская была признана банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.

