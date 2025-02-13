Прокуратура снизила исковые требования к Блиновской до 587 млн руб

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Прокурор снизила исковые требования к блогеру Елене Блиновской с более чем 918 миллионов до 587 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заседание в Савеловском суде Москвы.

Таким образом, долг снижен почти на 330 миллионов рублей. Сумма была уточнена в связи с погашением части доначисленного налога.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным следствия, блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов. Для этого она использовала 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей.

В марте 2024 года следствие в окончательной редакции предъявило Блиновской и ее супругу Алексею обвинение в уклонении от уплаты налогов. Свою вину блогер признала.

В январе 2025 года столичный суд продлил арест блогеру до 2 мая. Также она полностью признала сумму налоговых недоимок и "отмытых" денег, вменяемых ей в вину. Блогер заявила, что команда изначально дезинформировала ее, указав, что речь идет о меньшей сумме недоимки.

Из общей суммы задолженности перед государством блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ. Затем Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом. В отношении нее ввели процедуру реализации имущества.