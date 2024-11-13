Суд признал блогера Блиновскую банкротом

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Арбитражный суд Москвы по заявлению блогера Елены Блиновской признал ее банкротом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества", – огласил решения судья Валерий Марасанов.

Кроме того, банкротом могут признать мужа Блиновской Алексея. Соответствующее заявление с требованиями на сумму свыше 7,5 миллиона рублей поступило от Сбербанка в Арбитражный суд Ярославской области.

В марте 2024 года следствие обвинило супругов Блиновских в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Тогда же им предъявили обвинение в окончательной редакции.

По версии следователей, блогер при пособничестве своего супруга и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. При этом Блиновская снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину Блиновская признала. Она будет находиться под стражей до 2 февраля 2025 года.

Из общей суммы задолженности перед государством, составляющей 1 151 722 000 рублей, блогер выплатила в полном объеме недоимку по НДФЛ в размере 320 286 000 рублей.

Между тем следствие по делу Блиновского остановлено на период действия его контракта с Минобороны РФ. Также отменена мера пресечения в виде запрета определенных действий.

