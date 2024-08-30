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30 августа, 16:34

Шоу-бизнес

Блогер Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

Фото: Москва 24

Блогер Елена Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов во время заседания в Савеловском суде Москвы, передает ТАСС.

При этом она отвергла обвинения в легализации средств.

"Я родила ребенка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных", – высказалась Блиновская.

Между тем в ходе заседания суд позволил Блиновской продать еще одну квартиру для погашения долга перед налоговой. В результате сделки она получит 90 миллионов рублей, которые будут автоматически переведены ведомству.

Судебная инстанция зарегистрировала уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

14 августа суд продлил Блиновской срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 года. Инстанция также приняла решение о продлении сроков наложенного на имущество блогера ареста.

Позже Блиновская подала кассационную жалобу на отказ принять ее исковые требования к ФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. При этом сумма ее долга выросла еще на 1,2 миллиона рублей.

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