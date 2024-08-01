Столичная прокуратура утвердила обвинение по делу блогера Блиновской

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Елены Блиновской. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.

Блиновская обвиняется по статьям УК РФ "Уклонение физического лица от уплаты налогов", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем", "Неправомерный оборот средств платежей".

По версии следствия, блогер, являясь ИП, при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ИП превысил 150 миллионов рублей. Это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. В период с 2019 по 2021 год Блиновская обеспечила поступление денег от предпринимательской деятельности на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций, ИП.

В результате она снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставила в налоговую декларации с ложными сведениями, уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 миллиона рублей.

Помимо этого, Блиновские легализовали более 716 миллионов рублей путем совершения ряда финансовых операций, замаскировав таким образом их связь с преступным источником прохождения. Также блогер, действуя группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, без ведома гендиректоров двух компаний использовала электронные ключи от систем "Клиент-Банк" этих организаций для перевода денег с их счетов, указали в ведомстве.

На имущество Блиновской и ее родственников общей стоимостью более 650,5 миллиона рублей наложен арест. После вручения обвинения уголовное дело направят в Савеловский районный суд для рассмотрения по существу. Блиновская находится под стражей.

Ранее адвокат блогера Булат Солтаханов заявил, что срок давности по вменяемой статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере истек 15 июля. В связи с этим он сказал, что Блиновскую должны освободить от уголовной ответственности по данной статье. Правозащитник уточнил, что решение может вынести как следователь, так и суд, когда будет рассматривать дело.

Кроме того, дело, возбужденное против Алексея Блиновского, выделено в отдельное производство из-за того, что ранее его объявили в федеральный розыск. Причиной этого стала неявка к следователю. Сейчас мужчина находится в зоне проведения спецоперации.