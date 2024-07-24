Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов

Срок давности по вменяемой блогеру Елене Блиновской статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере истек 15 июля, заявил ее адвокат Булат Солтаханов.

В связи с этим адвокат заявил, что Блиновскую должны освободить от уголовной ответственности по данной статье. Солтаханов уточнил, что это решение может вынести как следователь, так и суд, когда будет рассматривать дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.