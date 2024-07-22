Следствие запросило продление ареста Блиновской

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Следователи требуют продлить еще на месяц срок нахождения под стражей блогеру Елене Блиновской по уголовному делу о неуплате свыше 900 миллионов рублей налогов и легализации имущества, полученного незаконным способом, на сумму в размере более 700 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемой Наталия Сальникова.

По слова адвоката, слушание в Мосгорсуде пройдет 24 июля. В свою очередь, в суде подтвердили получение от следствия ходатайства о продлении ареста Блиновской, добавив, что заседание состоится в 12:30 по московскому времени.

Блиновская и ее супруг Алексей проходят по делу о неуплате налогов и легализации средств, полученных преступным путем. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце июня супруга Блиновской объявили в розыск. Причиной стала неявка мужчины к следователю. При этом данное дело вынесли в отдельное производство в связи с тем, что он находится в зоне спецоперации, где выполняет поставленные боевые задачи.

