Задолженность Елены Блиновской перед ФНС снизилась на 70 млн рублей

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Задолженность основателя проекта "Марафон желаний" Елены Блиновской перед Федеральной налоговой службой снизилась на 70 миллионов рублей после продажи одной из квартир семьи блогера, сообщает ТАСС.

По словам адвоката обвиняемой Наталии Сальниковой, полученные за квартиру деньги уже поступили на единый счет налогоплательщика.

Она также рассказала, что Блиновская закончила знакомиться с 46 томами уголовного дела о неуплате более 900 миллионов рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 миллионов рублей.

Таким образом, в ближайшее время дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и затем в суд.

Блиновская и ее муж проходят по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей пара успела легализовать. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце июня мужа блогера Алексея объявили в розыск. Причиной стала неявка Блиновского к следователю. При этом данное дело выделили в отдельное производство в связи с тем, что он находится в зоне проведения СВО, где выполняет поставленные боевые задачи.

