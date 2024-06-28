Муж блогера Блиновской объявлен в розыск

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Муж блогера Елены Блиновской Алексей объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.

Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако не уточняется, по какой именно. Кроме того, защиту Блиновского уведомляли об этом решении, заявила его адвокат Юлия Новичкова в беседе с РИА Новости. При этом она сказала, что не знает, связано ли это с мерой пресечения, а после отказалась давать комментарии.

В свою очередь, экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал, что мужа "королевы марафонов" в мае перевели в штурмовое подразделение пятой отдельной мотострелковой бригады, и он принял участие в военных действиях под Красногоровкой.

Помимо этого, он опроверг заявления ряда СМИ о том, что мужчина уезжал в Москву решать финансовые вопросы, а затем вернулся в часть.

Блиновский служит в зоне СВО под позывным Брикс, в его обязанности входит сборка беспилотников и организация их логистики. Кроме того, мужчина закупил партию дронов для российских войск на сумму 50 миллионов рублей.

Однако СМИ писали, что он, находясь на месте службы, не выполняет там никаких задач. Блиновский якобы пытался перевестись в другое подразделение, но передумал после того, как узнал, что после этого должен будет принимать непосредственное участие в боях.

Блиновский вместе с супругой находится под следствием по делу о неуплате налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным следователей, 706 миллионов рублей пара успела легализовать. В марте им предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

В конце мая арест Блиновской был продлен до 26 июля. Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал это решение Мосгорсуда законным.