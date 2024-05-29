РИА Новости: муж Блиновской не выполняет никаких задач в зоне СВО

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Супруг блогера Елены Блиновской, которая была арестована по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег, Алексей Блиновский в настоящее время остается в своем подразделении в зоне проведения спецоперации. Однако военный не выполняет никаких задач, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства рассказал, что Блиновский предпринял попытку перевестись в другое подразделение, но вскоре изменил свое решение. Это произошло после того, как он узнал, что после перевода должен будет принимать непосредственное участие в боях.

"В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу", – отметил источник.

Он также заявил, что Блиновского вряд ли переведут в другое подразделение из-за его конфликтов с нынешним начальством.

Кроме того, собеседник журналистов подчеркнул, что в отношении Блиновского вплоть до настоящего момента не завели дело о самовольном оставлении части на фоне его отсутствия по месту службы.

Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда о продлении срока ареста Елены Блиновской. Таким образом, жалоба адвокатов блогера была отклонена. В соответствии с постановлением суда, она пробудет под стражей до 26 июля.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года на границе с Белоруссией по подозрению в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов.

В январе 2024 года суд постановил отправить блогера в СИЗО до 26 апреля. Ей вменяют в вину статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".

Уже в конце марта следствие выступило с обвинением в адрес Блиновской и ее мужа в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. Следователи выяснили, что 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В тот же день паре было предъявлено расширенное обвинение в окончательной редакции.